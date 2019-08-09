الموسوي يكشف عن صفقة سياسية لتغيير مدراء الدوائر في كربلا

2019/08/09 | 20:50

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بغداد:سومر نيوز

كشف عضو مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي اليوم الجمعة، عن وجود صفقات سياسية ومصالح انتخابية وراء قرار ال...

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