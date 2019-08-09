شعلان الكريم: موافقة الياسري على إعادة 2500 منتسب من شرطة صلاح الدين للخدمة

2019/08/09 | 20:51

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شعلان الكريم النائب السابق عن محافظة صلاح الدين

كشف النائب السابق عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم عن موافقة وزير الداخلية ياسين الياسري، على اعادة عدد من منتسبي الشرطة الاتحادية للخدمة من المحافظة.

واشار الكريم في تصريح، الى استحصال موافقة وزير الداخلية ياسين الياسري على اعادة الفين وخمسمئة من منتسبي الشرطة الاتحادية في صلاح الدين للخدمة، مؤكدا ان التحاقهم سيكون بعد عطلة عيد الأضحى.

وأضاف الكريم، ان اجتياح تنظيم داعش الإرهابي للمحافظة، وانشغال المنتسبين بحماية عائلاتهم، كان سببا لإعتبارهم، هاربين من الخدمة، لافتا الى ان قرار عودتهم للعمل، جاء بعد اجراء التدقيق الأمني، الذي اظهر سلامة موقفهم.

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