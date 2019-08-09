كردستان تستعد لاستقبال 200 ألف سائح خلال عيد الأضحى.. وتتوعد أصحاب الفنادق

2019/08/09 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق توقعت #هيئة_السياحة في #إقليم_كردستان #العراق، اليوم الجمعة، توافد أكثر من 200 ألف سائحٍ إلى الإقليم خلال أيام #عيد_الأضحى.المتحدث باسم الهيئة نادر روستي قال لمراسل “الحل […]

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