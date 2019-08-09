وزير التخطيط يعلن إضافة 170 مليار دينار لميزانية بغداد

2019/08/09 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، إضافة 170 مليار دينار لميزاني محافظة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن وزير التخطيط نوري الدليمي، ترأس اجتماعاً موسعاً مع حكومة بغداد المحلية

بحضور محافظ بغداد فلاح الجزائري والنائبين عن محافظة بغداد ليث الدليمي وجاسم

البخاتي، والملاك المتقدم في وزارة التخطيط”.

وجرى خلال الاجتماع “بحث مشاريع محافظة بغداد

المستمرة والجديدة للعام الجاري وابرز التحديات التي تقف امام تنفيذها في

توقيتاتها”، حيث أكد نوري الدليمي “توفير الوزارة ظروف العمل اللازمة

لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وحرصها على تمكين الحكومة المحلية والمصادقة على

التخصيصات المالية المطلوبة بعد إكمال الإجراءات في اقصر فترة زمنية ممكنة”.

واعلن عن “موافقة الوزارة على ادراج عدد من

المشاريع الحيوية ضمن الاقضية والنواحي المرتبطة بمحافظة بغداد، من بينها توفير

الخدمات الكاملة لمشروع حي المنتظر، والموافقة على اضافة مبلغ 170 مليار دينار

لميزانية المحافظة بهدف تحسين واقع الخدمات”، لافتا إلى “الأولوية التي

اعتمدتها وزارة التخطيط في مشاريع الخدمات البلدية والصحية والأبنية المدرسية

وإعادة تأهيل وإكساء الطرق”، داعياً “الحكومة المحلية إلى ضرورة إكمال

متطلبات إدراج المشاريع وفقاً للأولويات المحددة وتقديمها في أقرب وقت ممكن؛

للمصادقة عليها وارسالها إلى الجهات المعنية في وزارة المالية.”

من جهته اعرب وفد محافظة بغداد عن “تقديره

للإجراءات التي وجه بها وزير التخطيط خلال الاجتماع”، مؤكدين “ظهور

نتائجها خلال الأيام المقبلة في مشاريع خدمية يلمس المواطن في مختلف

القطاعات”.

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