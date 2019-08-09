وزير التجارة يوجه بتجهيز المفردات الغذائية دفعة واحدة

2019/08/09 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية

وجه وزير التجارة محمد هاشم العاني جميع المراكز

التموينية في المحافظات بتجهيز المفردات الغذائية دفعة واحدة ومنع تجزئة تجهيزها

لايقاف حالات التحايل على المواطنين .

وقالت وزارة التجارة في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، بأن “العاني وجه جميع شركات الغذاء والمواقع والمراكز

التموينية بتجهيز المواد الغذائية الى المواطنين دفعة واحدة ومنع اي تجزئة في

عمليات التجهيز وتكليف دائرة الرقابة التجارية والمالية والتخطيط والمتابعة

لمتابعة تنفيذ التوجيه واتخاذ الاجراءات بحق الوكلاء ومراكز القطع التي لم تلتزم

بالتوجيه “.

واشار البيان بأن “توجيه الوزير ياتي في اطار منع

حالات التحايل على المواطنين من خلال اضافة مبالغ على الحد المقرر ب500 دينار فقط

للفرد الواحد كحد اعلى مقابل تجهيز جميع المفردات الغذائية وقيام بعض الوكلاء

بتجزئة تجهيز المواد بشكل متقطع مما يرهق كاهل المواطنين ويحملهم أعباء أضافية

“.

البيان اوضح بأن “شركات الغذاء والمراكز التموينية

بدأت تنفيذ توجيهات الوزير العاني من خلال منع مراكز القطع من تجهيز المفردات

الغذائية بشكل متقطع وتجهيزها دفعة واحدة والتقيد التام بالمبالغ المقررة وفق

القانون وعدم اضافة اي زيادات جديدة ترهق المواطنين”.

ودعا البيان “جميع المواطنين التعاون من خلال

الابلاغ عن حالات التقصير والتجاوز لدى جميع الوكلاء ومواقع العمل وعدم استلام اي

مادة بشكل فردي واستلامها دفعة واحدة والاتصال بدوائر الرقابة التجارية والمالية

في جميع المحافظات لتحديد مكامن الخلل والتقصير لاتخاذ الاجراءات القانونية”.

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