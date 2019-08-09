الداخلية اعتقال ثلاثة عناصر من “ديوان الجند والحسبة” لدى داعش في الموصل

2019/08/09 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اعتقال ثلاثة عناصر

من “ديوان الجند والحسبة” لدى تنظيم داعش، في مدينة الموصل بمحافظة

نينوى.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، إن “فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر، وبناء

على مذكرات قبض قضائية، وتعاون المواطنين، القى القبض على ثلاثة عناصر من عصابات

داعش الارهابية، في الموصل”.

وأضاف معن، أن “اثنين من المعتقلين كانا يعملان

مقاتلين فيما يسمى بـ(ديوان الجند) والآخر كان يعمل فيما يسمى بـ(الحسبة) خلال

فترة سيطرة عصابات داعش الارهابية على المدينة”.

وتابع الناطق باسم الداخلية، أن “عملية القبض على

الارهابيين تمت في مناطق واحياء (التأميم والبكر والقاهرة) في الجانب الايسر

لمدينة الموصل”.

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