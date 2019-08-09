مجلس ديالى لـ

2019/08/09 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-ديالى

عدّ عضو مجلس محافظة ديالى خضر مسلم ان "اغلاق المنفذ مندلي رد فعل طبيعي لما يشاع من اخبار عن المنفذ من سيطرة للمتنفذين و

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