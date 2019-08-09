الكمارك تعلن استحصال اكثر من مليار دينار كأيراد يومي وتحبط محاولة تهريب

2019/08/09 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، عن تسجيل مركز كمرك ام قصر الأوسط ايراداً يوميا امس الخميس فاق المليار دينار .

واضافت في بيان لها

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