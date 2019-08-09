2019/08/09 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أتهم نائب عن محافظة نينوى، حكومة عادل عبد المهدي، بممارسة "التزييف العميق".

وقال محمد إقبال في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "الحكومة تتجاوز صلاحياتها وتمارس نوع من التزييف العميق في النسب المعلنة لانجاز برنامجها الحكومي".وأضاف "شعارات الاصلاح تتهاوى تحت أرجل جهات متنفذة في حكومة عبدالمهدي".وكان تقريرا لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية وكتلة تيار الحكمة المعارضة، قد كشفا أمس فارقاً كبيراً في نسب الإنجاز البرنامج الحكومي للأشهر الستة الماضية حيث لا يتعدى الـ 37 % وليس 79 % كما زعمت الحكومة.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: حكومة عبد المهدي تمارس التزييف والاصلاح يتهاوى تحت أرجل متنفذين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: حكومة عبد المهدي تمارس التزييف والاصلاح يتهاوى تحت أرجل متنفذين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).