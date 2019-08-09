2019/08/09 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن الناطق باسم الداخلية، اليوم الجمعة القبض على أحد المتهمين الهاربين من سجن القناة في منطقة الزعفرانية.وقال متحدث الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “فرق البحث والتحري عن الهاربين من مركز شرطة القناة، تمكنت من القاء القبض على المتهم علي صلاح حسن في منطقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على أحد هاربي سجن القناة في الزعفرانية وكالة خطوة برس.

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