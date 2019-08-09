اعتقال احد الهاربين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد

2019/08/09 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، اعتقال احد الهاربين من مركز شرطة القناة جنوب شرقي العاصمة بغداد.

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