اغلاق منفذ سومار مندلي الحدودي مع ايران

2019/08/09 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر حكومي في محافظة ديالى، الجمعة، صدور قرار رسمي باغلاق معبر مندلي الحدودي مع ايران لاسباب مجهولة.

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