  احباط تهريب كمية ضخمة من المواد الاحتياطية خاصة بعجلات الهمر إلى سوريا

2019/08/09 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /بغداد..اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن تمكنها من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد الاحتياطية الخاصة بعجلات الهمر إلى سوريا عبر نينوى .وقالت المديرية في بيان تلقته /المعلومة/ ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٧٢ تمكنت من إحباط عملية تهريب عبر عجلة محملة […]

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