“ناسا” تنشر أدق صورة لكوكب المشتري

2019/08/09 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أدق صورة التقطها تلسكوب هابل الفضائي لكوكب المشتري.وأظهرت الصورة ذات الجودة العالية أكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية، كلوحة كثيفة الألوان، بحسب ما نشرته مجلة “ساينس” العلمية.​التقطت الصورة في 27 حزيران/ يونيو الماضي، كجزء من برنامج “تراث الغلاف الجوي للكواكب”، ولم يتم نشرها إلا الأسبوع الجاري.​وتم التقطاها […]

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