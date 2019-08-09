عبد المهدي يعلق على تنفيذ أمن الحشد عملية ضد صالات الروليت وتجار المخدرات

2019/08/09 | 21:19

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بغداد اليوم _بغداد

كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أن جهاز الامن الوطني هو الذي تعقب ...





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