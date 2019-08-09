2019/08/09 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FKQNyNGL9Fs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق على هاوية الإفلاس .. صندوق النقد الدولي يحذر من العواقب .. تقرير: محمد الزهيري) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق على هاوية الإفلاس .. صندوق النقد الدولي يحذر من العواقب .. تقرير: محمد الزهيري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).