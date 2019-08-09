2019/08/09 | 21:27

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عمليات بغداد: القبض على عدد من المتهمين في مناطق مختلفة بالعاصمة بغداد

كشفت قيادة عمليات بغداد، عن القاء القبض على عدد من المتهمين على خلفية ارتكابهم جرائم مختلفة.

وذكرت القيادة في بيان، ان قواتها الأمنية، تمكنت وبالاشتراك مع قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، من القاء القبض على متهم، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، في منطقة العامرية، فيما تمكنت قوة أخرى، وبالاشتراك مع مفرزة من مكافحة اجرام بغداد، من اعتقال ثلاثة متهمين، وفق المادة “ثمانية وعشرين مخدرات”، في مناطق الحصوة والحميدية والاعظمية، وضبط مئة حبة مخدرة بحوزة احدهم، واعتقال متهم آخر وفقا للمادة “اربعمئة وست وأربعين سرقة”، في منطقة حي الأمانة، بالإضافة الى اعتقال فتاة متهمة بالاحتيال، مشيرة الى تسليم المتهمين الى الجهات المعنية، لينالوا الجزاء العادل وفق القانون.

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