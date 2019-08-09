عبد المهدي يتحدث عن تعقب تجار المخدرات وماعلاقة الحشد بالعملية الاخيرة

2019/08/09 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أن جهاز الامن الوطني هو الذي تعقب تجار المخدرات الذين القي القبض عليهم، مؤخرا، بعملية

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