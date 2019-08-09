العراق.. وكيل المرجعية يثير مجموعة تساؤلات لاصحاب القرار!

2019/08/09 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض وكيل المرجعية الدينية العليا في مدينة كربلاء المقدسة بالعراق، اليوم الجمعة، مجموعة تساؤلات على اصحاب القرار في البلد، مشددا على أن محور تلك التسا...

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