2019/08/09 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تناقش حلقة {كوورة} لقناة الفرات الفضائية في حلقة مثيرة مساء اليوم الجمعة مواضيع مهمة.

وستعرض {كوورة} شبيه اللاعب {ميمي} يكشف عن الفيديو الشهير اللاإخلاقي ومن المتهم باختطافه وطعنه بالسكين، ومن حاول تسقيط الكابتن خالد جواد اخلاقياً ومن صاحب الفيديو الاصلي.وسيارة مصفحة واشخاص مسلحين يحاولون اغتيال شبيه ميمي لغرض ابتزازه واجباره على الاعتراف و{المالكي} يكشف اغراض جديدة لنشر مقاطع غير اخلاقية بمواقع التواصل الاجتماعي.ويصف قحطان المالكي "وزير شباب والرياضة بالرجل الخطأ بالمكان المناسب ومن الرياضيين المتهمين بقضايا ارهابية".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({كوورة} في حلقة مثيرة اليوم.. شبيه ميمي ومحاولة اغتيال للاعب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({كوورة} في حلقة مثيرة اليوم.. شبيه ميمي ومحاولة اغتيال للاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).