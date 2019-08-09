نتائج السادس الابتدائي للدور الثاني لتربية صلاح الدين

2019/08/09 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية عن نتائج الدراسة الابتدائية/ الدور الثاني للعام الدراسي 2019/2018 للمديرية العامة لتربية محافظة صلاح الدين.

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