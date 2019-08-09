هبوط طائرة عسكرية مسيرة أمريكية غربي بغداد بسبب عطل ميكانيكي

2019/08/09 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قوات التحالف هبوط طائرة عسكرية امريكية مسيرة بمنطقة الرضوانية غربي بغداد.وقالت في بيان صحفي إن طائرة بدون طيار تابعة للتحالف الدولي قامت بهبوط غير مجدول في بغداد، ، بسبب عطل ميكانيكي،./انتهى

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