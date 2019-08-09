2019/08/09 | 21:38

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القبض على مطلوبين للقضاء في احدى احياء الموصل !

الجمعة

09

أب

2019 :

09:27 pm

10

الناطق باسم الداخلية : فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر وبناء على مذكرات

قبض قضائية وتعاون المواطنين يلقي القبض على ( ثلاثة ) عناصر من

عصابات داعش الارهابية اثنين منهم كانا يعملان مقاتلين فيما يسمى

بديوان الجند والاخر كان يعمل فيما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة

عصابات داعش الارهابية على مدينة الموصل تم القبض عليهم في مناطق واحياء ( التاميم والبكر والقاهرة ) في

الجانب الايسر لمدينة الموصل.

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