2019/08/09 | 21:38

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تلميذة إيرانية تحرز ميدالية ذهبية في المسابقات العالمية للتايكواندو

خطفت التلميذة الناشئة الإيرانية "مبينا بخشي نجاد" ميدالية ذهبية في

الدورة الرابعة للبطولة العالمية للتايكواندو في العاصمة

الاوزبكستانية طاشقند .وحصد ممثلو إيران في اليوم الثاني للدورة الرابعة للبطولة العالمية

للتايكواندو للناشيئن أربع ذهبيات وبرونزية .وتمكنت بخشي نجاد في وزن ناقص 47 كلغ أمس الخميس من الفوز على نظيرتها

الأوكرانية "صوفيا بوكوتيلو : بنتيجة 6-3 ونجحت الفوز على نظيرتها

التايلندية "كريتيكا بانياخام" بنتيجة 33 -11 وفي النصف النهائي تغلبت

على نظيرتها البريطانية "بث جريستي" بنتيجة 34 - 13 وفي المباراة

النهائية فازت على نظيرتها الكولومبية "آندرا منديولسو" بنتيجة 15 -14

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