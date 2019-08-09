2019/08/09 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7Q33A8ECFEE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ردود افعال حول قرار استحداث مكاتب المفتشين – المستشار القانوني فراس الخزعلي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ردود افعال حول قرار استحداث مكاتب المفتشين – المستشار القانوني فراس الخزعلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).