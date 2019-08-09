رئيس الوزراء ينتقد شمول الجميع بتهم الفساد دون أدلة

2019/08/09 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادانتقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، إطلاق تهم الفساد بشكل عشوائي وشمول الجميع بها، دون تقديم أدلة تثبت ذلك، فيما حذر من أن هذه الحالة “تخدم الفاسدين الحقيقين بالدرجة الأولى”.

وقال عبد المهدي خلال لقاء صحافي مشترك مع عدد من وسائل الإعلام، وتابعته “كلكامش برس”، إن “من يتحدث عن رؤوس الفساد يجب عليه تقديم أدلة ووثائق لمجلس مكافحة الفساد، تثبت ذلك، أما إطلاق التهم العشوائية بالفساد والحديث حول فساد الجميع، فهو يخدم الفاسدين الحقيقين بالدرجة الأولى”، مشددا على ضرورة “الفرز بين الاتهام الحقيقي والكاذب”.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد: “أدخلنا المجلس حيز العمل الميداني، وتم تداول 41 ملف فساد أمامه”، مبينا أن “التحقيقات التي يجريها هذا المجلس تتم بشكل كتوم وليس عبر التشهير والاتهام الكاذب، لحفظ هيبة القانون”.

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