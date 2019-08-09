شرطة ذي قار تعلن القبض على تاجر مخدرات في قضاء سوق الشيوخ

2019/08/09 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، القاء القبض على

متاجر بالمواد المخدرة في قضاء سوق الشيوخ بالمحافظة، وضبط كمية منها بحوزته.

وقال إعلام القيادة في بيان، تلقى “النور

نيوز” سخة منه، إن “قوة مشتركة في قضاء سوق الشيوخ تمكنت، بناء على

معلومات استخبارية دقيقة من القبض على احد المتاجرين بالمواد المخدرة المتهم ( م .

ن .



ع )، وضبط ( 358 ) قرص مخدر نوع كبتاجون داخل العجلة تويوتا تكسي يقودها

المتهم”.

وأضاف البيان، أن “المتهم يبلغ من العمر31 عاما

ويسكن سوق الشيوخ حي الغدير، وقد تمت احالته الى الجهات التحقيقية المختصة، وجرى

توقيفه أصوليا”.

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