انخفاض عدد حفارات النفط في أمريكا لسادس أسبوع على التوالي

2019/08/09 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط النشطة لسادس أسبوع على التوالي مع قيام المنتجين المستقلين بخفض الانفاق على عمليات الحفر الجديدة.

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