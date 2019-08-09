براز حمامة بريطانية أكسبه 30 ألف دولار!

2019/08/09 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصل أحد ركاب القطارات في العاصمة البريطانية لندن على تعويض من شركة السكك الحديد، بعد انزلاقه في محطة بادينغتون لدى سيره على “ما يحتمل أن يكون مخلفات حمامة”، بحسب ما نقل موقع “روسيا اليوم” عن قناة itv البريطانية.

بحسب القناة البريطانية، أظهرت البيانات أن شركة القطارات دفعت نحو مليون جنيه استرليني في غضون خمس سنوات بسبب انزلاقات وسقطات في محطاتها في مجمل أنحاء بريطانيا.

ووقعت نصف الحوادث في محطات أوستن وبادينغتون وفيكتوريا وليفربول ستريت.



وفي غضون خمس سنوات تنتهي بالعام المالي 2018/19، دفعت الشركة تعويضات بلغت 951.360 ألف جنيه استرليني، كان أكبرها (39.631 ألف جنيه استرليني) لراكب “انزلق في بعض السوائل” في محطة تشارينغ كروس.

كما تلقى ركاب آخرون تعويضات كبيرة بسبب الانزلاق في بادينغتون (33.392 ألف جنيه استرليني) وأوستون (35.721 جنيه استرليني)، وتلقى راكب آخر 28 ألف جنيه استرليني بعد معاناته من “احتمال تمزق في الإصبع” بمحطة ليفربول ستريت.

ويقول فيليب ثروير من الشركة إن الخطوط الحديدية تأخذ “مسؤولياتها بجدية”.



وأضاف قائلا: “عشرات الملايين يستخدمون محطاتنا يوميا، وعدد قليل جدا يتعرض لحوادث، فلو ارتكبنا خطأ وتسببنا في ضرر أو إصابة لأحد، سنعوضهم عن تلك الحوادث ونعمل على منع تكرارها”.

وتدير شركة الخطوط الحديدية 20 محطة في أنحاء بريطانيا منها 11 في لندن، فضلا عن محطات في إدنبرة وغلاسغو ومانشيستر وليفربول وبرمنغهام وريدينغ وغيلفورد وبريستول وتمبل ميدس.

وكانت محطة فيكتوريا قد شهدت أكبر عدد من الدعاوى القضائية الناجحة ضد الشركة وعددها 44، تليها ووتارلو وليدز (32) ثم أوستون (27) فليفربول ستريت (24).

وخلال السنوات الخمس الماضية ظلت محطتا غيلدفورد وغلاسغو سنترال وحدهما اللتان لم تدفعا تعويضات.

وكان أقل تعويض دفعته الشركة 10 جنيهات لراكب انزلق في الثلج بمحطة فيكتوريا لـ “معاناته من إصابة شخصية وتمزق ردائه”.

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