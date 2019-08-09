2019/08/09 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) أبرز ما جاء في الجلسة الحوارية لرئيس مجلس الوزراء مع وسائل إعلام عراقية وأجنبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع تنشر أبرز ما جاء في الجلسة الحوارية لرئيس مجلس الوزراء مع وسائل إعلام عراقية وأجنبية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع تنشر أبرز ما جاء في الجلسة الحوارية لرئيس مجلس الوزراء مع وسائل إعلام عراقية وأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).