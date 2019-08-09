اعتقال مسلح متهم بخلق

2019/08/09 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان حاملا بندقية ومرتدياً زياً عسكرياً

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