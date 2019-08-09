مفوضية الانتخابات تعلن تمديد فترة عمل موظفي العقود

2019/08/09 | 22:21

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المفرضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، عن تمديد فترة عمل موظفي العقود لما بعد انتخابا...





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