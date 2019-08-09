تحالف القوى: عبدالمهدي تجاوز سلطة البرلمان بتعيين المفتشين وسنوقف نفاذها

2019/08/09 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد تحالف القوى العراقية، الجمعة، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، تجاوز سلطات مجلس النواب ودوره الرقابي في اصداره أوامر ديوانية بتعيين واستحداث مكاتب مفتشين عموميين، مشيرا إلى انه سيتوجه مع عدد من الكتل البرلمانية والقوى السياسية إلى اتخاذ قرار بإيقاف نفاذها.جاء ذلك في بيان للتحالف ، قال فيه ان “رئيس مجلس الوزراء ...

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