في ميسان.. رجل مسن منعوه من اللحم فتناول شريحة كبيرة كادت تقتله

2019/08/09 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شهدت مستشفى الصدر بمحافظة ميسان، مساء اليوم الجمعة، حادثة طريفة إلا أنها كادت أن تتحول إلى مأساة لولا تمكن فريق طبي من تداركها.

وبحسب ما تداولت صفحات على موقع "فيسبوك"، وتابعتها "الغد برس"، فإن طوارئ المستشفى استقبلت حالة اختناق لرجل كبير في السن، وبعد إجراء الفحوصات تبين أن هناك ما يعيق المجرى الهوائي، لتبين فيما بعد أنها قطعة من اللحم تزن نصف كيلوغرام.

وبحسب الحالة بإن الرجل ممنوع من تناول اللحوم بسبب حالته الصحية، لكن يبدو أن المنع لم يجدي نفعاً وشهية الرجل كانت مفتوحة لتناول شريحة اللحم هذه التي كادت أو تودي بحياة لو لم يتمكن الفريق الطبي من إخراجها.

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