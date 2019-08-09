طائرة مسيرة للتحالف الدولي تهبط اضطراريا في بغداد

2019/08/09 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، ان احدى طائراتها المسيرة نفذت هبوطا اضطراريا في بغداد بعد تعرضها لعطل ميكانيكي.

وكتب التحالف على "تويتر"، اليوم،: "قامت مركبة جوية بدون طيار تابعة لقوات التحالف بهبوط غير مجدول في بغداد يوم الأربعاء بسبب عطل ميكانيكي".وأوضح ان "الطائرة هبطت بسلام، وتم إستعادتها من قبل قوات الأمن العراقية بنجاح".ولفت التحالف إلى انه "لم يصب أحد بأذى ولم تتضرر أي من الممتلكات أثناء الهبوط أو أثناء عملية إستعادة المركبة".وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من اليوم الجمعة، صورا لطائرة أميركية مسيرة، قالت انها سقطت داخل مزرعة في منطقة الرضوانية بأطراف العاصمة بغداد، ويتوقع انها تعرضت لعطل فني.

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