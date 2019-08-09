لجنة[ الفيفا]تصل اربيل والبصرة ضمن المحافظات التي ستزورها

2019/08/09 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وصلت اللجنة الأمنية المرسلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم {فيفا} الى العراق.

وضمت اللجنة التي وصلت الى أربيل اليوم كل من الألماني [هيلموت جوزيف سبان] والاردني {طلال سويلمين].وستتفقد اللجنة ملاعب اربيل وكربلاء والبصرة للإطلاع على أهليتها في استضافة تصفيات منتخب العراق المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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