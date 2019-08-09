2019/08/09 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت نقابة الأطباء في ميسان مطالبتها لرئيس الوزراء، و وزيري الداخلية والصحة، فضلاً عن رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، بتأمين الحماية للأطباء وذلك على خلفية الاعتداء اللفظي والجسدي على الكادر الطبي والتمريضي بمستشفى الصدر التعليمي وتهديدهم من قبل ضباط في الشرطة على صلة قربى بمصابين بحادث مروي عصر أمس الخميس توفى احدهما قبل وصوله …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة الأطباء في ميسان تطالب عبد المهدي بتأمين الحماية للكوادر الطبية بالمحافظة النعيم نيوز.

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