تفاصيل الجلسة الحوارية لرئيس مجلس الوزراء مع وسائل إعلام محلية واجنبية

2019/08/09 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الجمعة جلسة حوارية مع وسائل إعلام محلية وأجنبية، في أدناه أبرز ماجاء فيها:

• اهنئ الشعب

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