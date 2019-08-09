بعد أكثر من ربع قرن.. ديزني تعيد إنتاج فيلم «وحدي في المنزل»

2019/08/09 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بطل فيلم وحدي في المنزل

قالت شركة «والت ديزني» الأمريكية، إنَّها تعتزم إعادة إنتاج الفيلم الشهير «وحدي في المنزل» .

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فقد أكد بوب إيغر، الرئيس التنفيذي لـ «ديزني»، أنه بالإضافة إلى فيلم «وحدي في المنزل»، ستقوم الشركة بإعادة إنتاج أفلام «ليلة في المتحف»، و «يوميات طفل جبان» بغرض بثّها عبر خدمة «ديزني بلس»، مشيراً إلى أن هذه الأفلام حقَّقت أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.

وتعتزم «ديزني» إطلاق خدمتها الجديدة «ديزني بلس» في الولايات المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وتسعى ديزني إلى منافسة شركات بثِّ المحتوى الرقمي على رأسها نتفليكس.

وصدر فيلم «وحدي في المنزل» عام 1990، وأحدث ضجةً واسعةً.

ويدور الفيلم، حول صبيٍّ بالثامنة من عمره، تنساه أسرته عن طريق الخطأ بالمنزل، وتسافر لقضاء عطلة عيد الميلاد في بلدة بعيدة، في الوقت نفسه يخطط بعض اللصوص لسرقة المنزل، مما يضطر الطفل المدلّل للتصدي لهم وحده، وهو ما دار في إطار كوميدي وتشويقي.

وحقَّق الفيلم نجاحاً مدهشاً، بترشحه لـ «الأوسكار» و «غولدن غلوب»، حيث تجاوزت إيراداته 476.7 مليون دولار من إجمالي ميزانية لم تتخطَ 18 مليوناً، مما جعله العمل الكوميدي الأعلى ربحاً في تاريخ السينما.

ولم تذكر «ديزني» أي تفاصيل أخرى عن النسخة الجديدة من الفيلم، إلا أنها أكدت أنها تأمل في أن تحصل هذه النسخة على «المستوى الإبداعي نفسه للنسخة الأصلية» .

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