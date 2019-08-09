تاج السر عثمان - في ذكراه المئوية : دور عبد الريح في تطوير الأغنية السودانية

2019/08/09 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان في ذكراه المئوية : دور عبد الريح في تطوير الأغنية السودانيةبقلم : تاج السر عثمان مقدمة : كان من المفترض اكمال ونشر هذه الدراسة بمناسبة الذكري المئوية للشاعر في ديسمبر عام 2018 في السودان، لكن أحداث ثورة ديسمبر حالت دون ذلك ، فركز جل اهتمامه علي المشاركة والتوثيق والكتابة حولها.الشاعر الغنائي عبد الرحمن الريح معروف ، وكُتب عنه الكثير ، من رواد الحركة الفنية في السودان، ويعت......

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