يونس كلة - خواطر تائه بين المعاني

2019/08/09 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يونس_كلة كوب قهوة وإبريق شايونادل يجيد السفر بين الكراسيوصناعة القوافي بين مجنون تاهورجل غادر بيته هربا من نكد الزوجة وموظف غرق في الديون إلى أخمص قدميهعلى الطاولة الكوب والإبريق وقنينة الماءوبالجهة المحادية للزبونين عروس بمنتهى الصفاءقد تزف إلى عريسها وقد لا تزف وفي يديها أحدث ماركات الهواتف وفي اليد الأخرى كأس ماء على شاشة الهاتف رسالة حمراء صاحبها بالتأكيد......

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