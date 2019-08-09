2019/08/09 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحدود يعزز صفوفه بمهاجم امانة بغداد علي حسين فندي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/09 | 22:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحدود يعزز صفوفه بمهاجم امانة بغداد علي حسين فندي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحدود يعزز صفوفه بمهاجم امانة بغداد علي حسين فندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).