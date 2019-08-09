الأمن البرلمانية تكشف عن “ملف” أخطر من “داعش”: يفتك بملايين من الشباب!

2019/08/09 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكدت #لجنة_الأمن و #الدفاع في #البرلمان العراقي، اليوم الجمعة، أن ملف #المخدرات أخطر من تنظيم داعش على #العراق والعراقيين، فيما بين بأن هذا الملف يفتك بملايين […]

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