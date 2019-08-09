الداخلية تعلن القاء القبض على ستة متهمين بالسرقة في بغداد

2019/08/09 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن القاء القبض على ستة مطلوبين بتهمة السرقة في مناطق متفرقة من بغداد.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، ان "مفارز مكتب الكرادة لمكافحة الاجرام التابعة لمكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره (١٠٠ الف دولار امريكي) من داخل شركة يعمل بها في منطقة الكرادة تم التحقيق معه واعترف صراحة عن قيامه بحادث السرقة، عرضت الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر ايقافه وفق احكام المادة (٤٤٤ق.ع)".

واضاف، "كما تمكنت مفارز مكتب باب الشيخ لمكافحة الاجرام من القاء القبض على متهم مطلوب بقضية سرقة حمولة رز قيمتها (٣٠٠ مليون دينار عراقي) تابعة لإحدى الشركات اثناء نقلها من ميناء ام قصر الى محافظة بغداد تم التحقيق معه واعترف عن قيامه بحادث السرقة ،، عرضت الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر ايقافه وفق احكام المادة (٤٤٤ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقه بصدد القضية".

وتابع، "هذا وتمكنت مفارز مكتب الشعب لمكافحة الاجرام من القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما ب(٦ عمليات سرقة مختلفة ومتعددة) لعدة دور سكنية في منطقة الشعب تم التحقيق معهم واعترفوا صراحة عن قيامهم بحوادث السرقة ،، عرضت الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر ايقافهم وفق احكام المادة (٤٤٦ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقهم بصدد القضية".

واشار معن الى ان "مفارز مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بقضية (السطو المسلح) على دار تم التحقيق معه واعترف صراحة عن قيامه بعملية السطو المسلح ،، عرضت الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر ايقافه وفق احكام المادة (٤٤٣ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقه بصدد القضية".

وذكر ان "مفارز مكتب الكرامة لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بتعاطي المواد المخدرة وعن قيامه بعدة سرقات مختلفة ومتعددة للدراجات النارية واجهزة الموبايل ومبالغ من الاموال من عدة اشخاص في مدينة الصدر وبالاشتراك مع متهمين اخرين تم التحقيق معه واعترف عن قيامه ماذكر اعلاه، عرضت الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر ايقافه وفق احكام المادة (٤٤٦ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقه بصدد القضية".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن القاء القبض على احد الهاربين من سجن القناة في منطقةالزعفرانية.

وقالت القيادة في بيان، ان "قواتنا الأمنية وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات ومكتب مكافحة مخدرات الزعفرانية ووفق معلومات

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الجمعة، بالقبض على متهمين قاما باستئجار سيارة أجرة وقتل صاحبها وسرقتها، في قضاء شط العرب، شرق المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطة البصرة تمكنت من القاء ال

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اعتقال ثلاثة عناصر من "ديوان الجند والحسبة" لدى تنظيم داعش، في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الداخلية تعلن القاء القبض على ستة متهمين بالسرقة في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الداخلية تعلن القاء القبض على ستة متهمين بالسرقة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).