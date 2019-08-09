القبض على سارق بحوزته 100 الف دولار في الكرادة

2019/08/09 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية القبض على متهم بسرقة شركة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مفارز مكتب الكرادة لمكافحة الاجرام التابعة لمكافحة اجرام بغداد ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره ١٠٠ الف دولار امريكي من داخل شركة يعمل بها في منطقة الكرادة".وأضاف انه "تم التحقيق مع المتهم واعترف صراحة عن قيامه بحادث السرقة، وعرضت الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر ايقافه وفق احكام المادة (٤٤٤ق.ع)".انتهى

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