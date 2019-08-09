القبض على 5 مطلوبين بالسرقة والسطو المسلح في بغداد

2019/08/09 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، مساء اليوم الجمعة، عن القاء القبض على خمسة مطلوبين بجرائم السرقة والسطو المسلح.

وقال معن في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز مكتب الكرادة لمكافحة الاجرام التابعة لمكافحة اجرام بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهم قام بسرقة ١٠٠ الف دولار من داخل شركة يعمل بها في منطقة الكرادة، واعترف اثناء التحقيق معه بالسرقة".

واضاف "كما تمكنت مفارز مكتب باب الشيخ لمكافحة الاجرام من القاء القبض على متهم مطلوب بقضية سرقة حمولة رز قيمتها ٣٠٠ مليون دينار تابعة لإحدى الشركات اثناء نقلها من ميناء ام قصر الى محافظة بغداد، واعترف بالجريمة".

واشار الى ان "مفارز مكتب الشعب لمكافحة الاجرام من القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بست عمليات سرقة مختلفة ومتعددة لعدة دور سكنية في منطقة الشعب، واعترفوا صراحة بالجرائم".

وتابع "تمكنت مفارز مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الاجرام من القاء القبض على متهم مطلوب بقضية سطو مسلح) على دار، واعترف بالجريمة"، مشيرا الى ان "مفارز مكتب الكرامة لمكافحة الاجرام القت القبض على متهم بتعاطي المخدرات وقيامه بعدة سرقات مختلفة ومتعددة للدراجات النارية واجهزة الموبايل ومبالغ من المال من عدة اشخاص في مدينة الصدر بالاشتراك مع متهمين اخرين".

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