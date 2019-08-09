حركة البشائر الشبابية: لا حل لإصلاح الدولة سوى بالشباب لكن البعض يتجاهلهم

2019/08/09 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت حركة البشائر الشبابية، مساء اليوم الجمعة، ان بعض مؤسسات الدولة استشرى فيها الفساد والمحسوبية، مؤكدة ان لا حل لمحاربة الفساد وإصلاح الدولة إلا بالشباب، الا ان اغلب المسؤولين يخافون منهم لانهم الاكثر نزاهة.

وقالت الحركة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "في الوقت الذي نتطلّع فيهِ أن يبدأ الإصلاح الحقيقي من مؤسسات الدولة، ومن خلال استحداث أنظمتها وتغيير بعض شخوصها، إلا أن هذا التطلع لم يتحقق منه شيء".

واضافت "باتَ واضحاً وجلياً حجم ما يعانيه بلدُنا الحبيب من مشاكل، على صعدٍ كثيرة، ومرافق كبيرة، حتى أن بعض الوحدات الإدارية التي تكاد غير معروفة أصبحت تعاني من المحسوبية واستشراء الفساد الذي يكاد يصبح علنياً".

واكدت "إننا وبصفتنا حركة شبابية لنا دراية بقدرات الشباب وإمكانياتهم، نؤيد كلام المرجعية وما جاء بخطبة كربلاء اليوم، فإننا لا نرى أملاً ولا حلاً لمحاربةِ الفساد والقضاء عليه إلا بالشباب".

وبينت الحركة "شباب العراق يشكلون ٦٠% منه، والشباب هم الأسرع لكل خير، والأكثر نزاهة ووطنية ولم يتلوثوا بالدنيا وفسادها، وهم الأقدر على اكتساب الكفاءة والخبرة والعلوم وفنون الإدارة الحديثة وأساليبها".

واعتبرت ان "أغلب المسؤولين أما لا يرَون الشباب بالمطلق، أو أنهم يخافون الشباب لأنهم أكثرُ نزاهة وأكثرُ عملا وإبداعا وعطاء، فالكل يرى عِبرَ التاريخ، وخصوصاً تاريخنا المعاصر أن كل الدول المتقدمة، ما تقدمت إلا حين استثمرت شبابها، ووضعتهم في مواقع المسؤولية العُليا، فنجدها سرعانَ ما نهضت وتطورت".

وتساءلت الحركة "فكيف إذا كان الشبابُ عراقياً؟، الشبابُ العراقيُّ فيه من الطموح والغيرة على وطنِه ما يكفي لحل كُبريات مشاكلنا وفي فتراتٍ وجيزة، فيما لو أُعطيَ الميدان وسُلّم زِمامَ المبادرة".

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