2019/08/09 | 23:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- خاص
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أطلق ناشطون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة اليوم الجمعة، بينوا فيها مدى حبهم للحشد الشعبي، وحيوا فيها التضحيات التي يقدمها مقاتلو الحشد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#بفضلكم_نعايد.. هاشتاك يطلقه محبون للجشد الشعبي على "توير") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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