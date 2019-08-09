بفضلكم_نعايد.. هاشتاك يطلقه محبون للجشد الشعبي على

2019/08/09 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

أطلق ناشطون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة اليوم الجمعة، بينوا فيها مدى حبهم للحشد الشعبي، وحيوا فيها التضحيات التي يقدمها مقاتلو الحشد

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