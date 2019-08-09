10 شهداء من الجيش السوري وإصابة 21 آخرين في حماه

2019/08/09 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط 10 شهداء من جنود سوريين وأصيب 21 آخرون بجروح نتيجة قصف وصد لهجمات لمسلحين في ريف حماة، حسبما أورد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مساء اليوم الجمعة.وقال رئيس المركز، الجنرال أليكسي باكين، إن “المسلحين قصفوا، صباح اليوم، أطراف بلدة أبو دالي بريف حماة، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح، قبل …

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