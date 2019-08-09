لقاء عبدالمهدي الأخير.. تعتراضات سياسية تمنع عودة النازحين ومعلومات جديدة بشأن زعيم المافيا الأكبر

2019/08/09 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز- بغداد

تناول لقاء مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي جملة من الملفات “الساخنة” على الساحة العراقية، إذ كشف عن توجهات الحكومة للمرحلة المقبلة، وعلق على الأمر الديواني بشأن الحشد، وعملية القبض على حجي حمزة زعيم المافيا الأكبر في العراق.





اعتراضات سياسية تمنع النازحين من العودة!

وكشف رئيس عبد المهدي عن اعتراضات سياسية منعت

عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة.

وقال عبد المهدي في لقاء مشترك لعدد من وسائل الإعلام وتابعه “النور نيوز” إنه “لا يوجد اعتراض من أي طرف على عودة جميع النازحين إلى مناطقهم”، مستدركًا “لكن سياسياً هناك من يعترض”.

وأشار إلى أن “الكثير من النازحين عادوا

إلى مناطقهم”، لافتًا إلى أن “الحكومة الحالية ورثت الكثير من الأحمال التي

لايمكن إنجازها حتى في سنوات”.

هل من تغييرات في تشكيلة الحكومة؟

ونفى رئيس الوزراء وجود تغييرات مقبلة في كابينته

الوزارية، فيما دعا لجنة التربية النيابية إلى تقديم أسماء 3 مرشحين لتولي حقيبة وزارة

التربية “من مدينة الموصل” ليختار واحد منها شرط ضمان تمريره داخل البرلمان.

وقال عبد المهدي:”لم نضع تغييرات وزارية

حتى الآن، ولم نطرح شيئاً بهذا الخصوص”، مؤكدا ضرورة “إكمال التشكيلة الوزارية”.

وأضاف، أن “مجلس النواب رفض الأسماء التي

قدمناها إليه كمرشحين لمنصب وزير التربية”، داعياً لجنة التربية النيابية

“في حال كانت لديها مرشحين، من مدينة الموصل، لتولي هذا المنصب إلى تقديم 3 أسماء

وسنختار واحد منها، ولكن عليهم أن يضمنوا التصويت عليه داخل البرلمان”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن “الحكومة

قدمت منهاجاً عن انجازاتها خلال الستة اشهر الأولى، وهو منهاج تفصيلي والتشكيك به يفصل

فيه العقل والمنطق، وهو منهاج حدد نسب الانجاز في جميع مؤسسات الدولة

لم نعد أحدًا بتغيير أحكام الإعدام

وأكد عبدالمهدي، عدم منح الحكومة أي وعد لأية

دولة بشأن إلغاء أحكام الإعدام بحق المدانين الاجانب، الذي كانوا ضمن صفوف تنظيم داعش.

وقال إن “الحكومة لم تمنح وعداً لأية دولة

بشأن الغاء أحكام الاعدام بحق المدانين الاجانب، لأنها أحكام قانونية وقضائية”.

وأشار عبدالمهدي، إلى “استمرار التباحث مع

الدول بشأن المعتقلين الاجانب”، مبيناً أن “القضاء لم يُجز اعفاء اي احد

من هذه الأحكام، ونحن ملتزمون بتنفيذ القوانين العراقية، ولا توجد اجراءات لتغييرها

الآن”.

من يضع العصا في عجلة الاستثمار؟

ورأى رئيس الوزراء، أن المفاصل الحامية للدولة

لا تعطي الضمانات الكافية لنهوض اقتصاد البلاد.

وقال عبد المهدي إن “المفاصل الحامية للدولة

لا تعطي الضمانات الكافية لنهوض اقتصاد البلاد”، مشيرًا إلى أن “الحكومة

ممكن أن تعطي ضمانات للمستثمرين لكن هناك من يعرقلها”.

وانتقد “إطلاق تهم الفساد بشكل عشوائي وشمول

الجميع بها، دون تقديم أدلة تثبت ذلك”، محذرا من أن هذه الحالة “تخدم الفاسدين

الحقيقين بالدرجة الأولى”.

جدل موازنة كردستان ..



متى ينتهي؟

ورد رئيس الوزراء، على اتهامه بـ”تفضيل”

إقليم كردستان على بقية المحافظات، فيما أكد تطبق قانون الموازنة بجميع أبوابه.

وقال إن “جميع المحافظات العراقية تتمتع

بحقوق متساوية، ونريد أن يعيش جميع العراقيين بشكل جيد”، مبيناً أن “الدفاع

عن حقوق شعبنا جميعا هو الاساس سابقا وحاليا”.

وأضاف رئيس الوزراء، أن “محاسبة اقليم كردستان

على عوائد النفط، لا تتم عن طريق رواتب الموظفين”، مؤكداً “تطبق قانون الموازنة

بجميع أبوابه، والذي يقول اذا لم يسدد الاقليم 250 الف برميل نفط فيجب ان يقتطع منه

هذه الحصة”.

وتابع، أن “اشكالية تصدير اقليم كردستان

لأكثر من 250 الف برميل نفط يجب أن تحل، والموازنة لم تتطرق لمثل هكذا حالة، ونحتاج

الى بحث وحوار مع الاقليم”.

ولـ”حجي حمزة” نصيب في الحوار

وكشف عبد المهدي، اليوم الجمعة، عن أن جهاز الامن

الوطني هو الذي تعقب تجار المخدرات الذين القي القبض عليهم، مؤخرا، بعملية نفذها أمن

الحشد الشعبي في بغداد.

وأضاف أن “الأمن الوطني هو الذي قام بتعقب

أوكار تجار المخدرات، والحشد الشعبي كان جزءا من العملية”.

وأشار أن “العمل ضد الارهاب مستمر، ويتم

بتدرج حسب الأهمية والخطورة”، مشددا بالقول: “لا نريد عودة داعش إلى العراق

مجددًا”.

وكانت مديرية أمن الحشد الشعبي قد أعلنت، في

5 آب الجاري، القاء القبض على “حجي حمزة الشمري، زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع

اماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات”، في حملة نفذتها ببغداد وقالت إنها

“الأكبر في تاريخ العراق”، استهدفت ملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار

وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء.

ماذا عن الحشد وسهل نينوى؟

وأكد رئيس الوزراء، البدء بتنفيذ الأمر الديواني

الخاص بتنظيم الحشد الشعبي.

وقال إن “الحكومة بدأت بتنفيذ الأمر الديواني

الخاص بتنظيم الحشد الشعبي”، نافياً وجود “ضغوط بشأن تنفيذ الأمر الديواني”.

وأضاف رئيس الوزراء، أن “الجزء الأعظم من

أفراد الحشد الشعبي، يرى أن الأمر الديواني منصف واستراتيجي”، مشيراً إلى

“الحاجة إلى وقت لتنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشد بشكل كامل”.

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